İKİNCİ ÖDEME KISKACI! Memur emekliye bayram havası estirecek! %13,52’lik refah payı + 3600 farkı+ ek ödeme! Maaşı 4 bin 66 liranın altına %5, üstüne %4...

Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi.