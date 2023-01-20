İKİNCİ ÖDEME KISKACI! Memur emekliye bayram havası estirecek! %13,52’lik refah payı + 3600 farkı+ ek ödeme! Maaşı 4 bin 66 liranın altına %5, üstüne %4...
Memur ve emekliye bayram havası estirecek! Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Vatandaşın beklediği o detaylar tek tek ortaya çıkmaya başladı. TÜİK'in 2023 Ocak ayında açıkladığı enflasyon verilerinin akabinde memur ve emekliye zam oranı göründü. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken ek ödeme detayı heyecanlandırdı. Maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak yeni ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Emeklilere zam farkı belirirken, ek ödeme hakkında iddialar çok konuşuldu. İşte son gelişmeler ve ikinci ödeme detayı...
20.01.2023 13:44 - Son Güncelleme: 20.01.2023 13:44
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi.