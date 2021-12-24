İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra... Pazartesi itibariyle ekonomide alınan tedbirler, meyvelerini anında gösterdi. Otomotiv fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi. Sıfır otomobilde yaşanan gelişmelerin ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini dile getirdi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son durum!