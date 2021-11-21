İki şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var!

2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var. EYT çalışmasının gelecek yıl başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle de çeşitli formüller gündeme geliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklanmıştı. 8 soruluk rehberle tüm merak ettiğiniz soruları yanıtladık.