📢İki müjde birden! Emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyesinde kritik detay belli oldu! 17 bin lira ile 28 bin lira artış...

Emekli aylıkları yeni düzenlemenin devreye girmesiyle 790 TL ile 840 TL arasında bir artış görülecek. Emekli ikramiyelerinde ise 17 bin lira ile 28 bin lira arasında bir fark görülmesi bekleniyor. Diğer değişkenler göz önünde bulundurularak emeklilerin alacakları aylık ve ikramiye oranları da buna göre belirlenecek.