📢İki müjde birden! Emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyesinde kritik detay belli oldu! 17 bin lira ile 28 bin lira artış...
Emekli ve memur milyonlarca vatandaş bu haberi merakla bekliyordu! Nihayet detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kamuoyu gündeminde 3600 ek gösterge olarak ilk sıralarda yer alan düzenleme ile memur ve emeklisinin maaşlarında ciddi bir artış görülmesi bekleniyor. Çalışmalarda sona yaklaşılmasının ardından vatandaşlar ne kadar fark almaya başlayacaklarını araştırmaya başladı. Öte yandan emekliye bayram ikramiyelerinde artış beklentisi de birçok emekliyi heyecanlandırmış durumda. İşte emeklinin yüzünü güldürecek yeni detaylar
📢16 Mart'ta gerçekleştirilecek ikinci toplantı sonrasında 3600 ek gösterge meselesinde birçok detayın çözüme kavuşturulması bekleniyor. Kamuda bir yandan dengeler değişirken, diğer yandan personel rejiminde de düzenleme yapılmış olacak. Diğer yandan emekliye verilen bayram ikramiyelerinde zam beklentisi de artmış durumda.
👉Ek Gösterge ile Emekli Maaşı ve İkramiyesi Artacak!
3600 ek göstergenin emekli maaşı ve emekli ikramiyelerini nasıl etkileyecek sorusu gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yerini aldı.
Özellikle son dönemde 3600 ek gösterge konusuna ağırlık verilmesinin ardından gelen soru işaretleri ise teker teker çözülmeye başladı. Sadece kamuda görev yapan memurları değil, asıl emekli ikramiyesi ve maaşlarını etkilemesi bekleniyor.
2008 yılı öncesi memuriyete başlayan ve ilgili meslek grubu içinde yer alan bir kişi 3600 ek gösterge hakkından yararlanması halinde ciddi bir artışla karşılaşacak.
Emekli aylıkları yeni düzenlemenin devreye girmesiyle 790 TL ile 840 TL arasında bir artış görülecek. Emekli ikramiyelerinde ise 17 bin lira ile 28 bin lira arasında bir fark görülmesi bekleniyor. Diğer değişkenler göz önünde bulundurularak emeklilerin alacakları aylık ve ikramiye oranları da buna göre belirlenecek.