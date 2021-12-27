İHYA olacaksınız! SGK'dan erken emekli olmak isteyenlere son 5 gün! Aman dikkat 10 bin 955 lira ödemeyin
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni yıldan itibaren birçok prim borçları ve ödemeler ilişkin zamlı tarifleri uygulamaya başlayacak. Özellikle erken emeklilik hayalleri kuranların çok sık başvurduğu askerlik, doğum, yurt dışı borçlanmaları ile Bağ Kur ihya borçlanmalarına ilişkin son bir hafta kaldı. Bu hafta içinde başvurularını yapmayan vatandaşlar, yeni yıldan itibaren borç hesaplamalarında çok daha yüksek ücretler ödeyecekler. İşte erken emeklilik hakkında tüm detaylar.
Yeni Yıldan Sonra Prim Borçları Artacak!
2022 yılına az bir süre kala SGK başta olmak üzere, asgari ücretin de belirlenmesinin ardından birçok ücrette artış yaşandı. Asgari ücret baz alınarak yapılacak hesaplamalar kapsamında, SGK'nın erken emekli olmak isteyenler ve eksik prim borçlarını tamamlamak isteyenler için sunduğu borçlanma seçenekleri dikkat çekiyor.
Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması bu yöntemler arasında ilk sırada sayılan yöntemler arasında gösterilmektedir. Ancak düşük borçlanma oranları ile borçlarını ödemek isteyenlerin bir an önce SGK ilgili birimlerine başvurularını yapması gerekecek.
SGK'ya Düşük Orandan Ödeme Yapmak İçin Son Şans!
SGK'nın borçlanma yöntemlerinden herhangi birini kullanarak, belirli dönemlere ait eksik prim borçlarını ödemek isteyenler için düşük ücret üzerinden hesaplama işlemlerini yaptırmak için son şans tanınıyor.