İhtiyaç sahiplerine kış yardımı kapıda! Faturanızla birlikte başvurun hemen PTT’den paranızı alın! Başvuru şartları…
Kış aylarının gelmesiyle birlikte faturalarda artacak ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine kış yardımı kapıda, elektrik ve yakacak yardımı karşılıksız olarak veriliyor ve vatandaşların böylece maddi olarak rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Faturanızla birlikte başvurarak hemen PTT'den paranızı alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahiplerine elektrik ve yakacak yardımı yapacaklarından bahsederek önemli açıklamalarda bulundu. İşte başvuru şartları!
07.11.2021 09:25
- Son Güncelleme: 07.11.2021 09:25
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte maddi durumu yeterli olmayan vatandaşları geçim sıkıntısı sardı. Devletten destekler gelmeye devam ediyor ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılarak ekonomik kolaylık sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahiplerine elektrik ve yakacak yardımı yapacaklarını duyurunca detaylar gündemde merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren elektrik ve yakacak yardımına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
1,6 milyar TL değerinde yakacak yardımı
Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.