İhtiyaç sahiplerine kış yardımı kapıda! Faturanızla birlikte başvurun hemen PTT’den paranızı alın! Başvuru şartları…

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte maddi durumu yeterli olmayan vatandaşları geçim sıkıntısı sardı. Devletten destekler gelmeye devam ediyor ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılarak ekonomik kolaylık sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahiplerine elektrik ve yakacak yardımı yapacaklarını duyurunca detaylar gündemde merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren elektrik ve yakacak yardımına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.