İhtiyaç sahiplerine 700 TL gıda yardımı var mı? Ekim ayı bakanlık, belediye, kaymakamlık yardımları! Başvuru şartları...

Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler maddi durumu kötü olan vatandaşların temel geçim kaynaklarını sağlayabilmeleri adına yardımlarda bulunuyor. Ekim ayı bakanlık, belediye, kaymakamlık yardımları neler? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Eğitimden gıdaya, kiradan erzaklara daha pek çok destekten yararlanmak için bazı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Peki belediyelerden yardım alabilmek için şartlar neler?