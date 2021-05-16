İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara 1300 TL ödeme veriliyor! İşte başvuru şartları ve ödeme alma sayfası
Tüm vatandaşlara 1300 TL ödeme veriliyor! SED yardımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanır. Yardım başvuruları, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir. Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir. Peki SED başvuru şartları nedir?
İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara 1300 TL ödeme... Sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında yer alan ve temel ihtiyaçları karşılamak adına zorluk çeken aileler için çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kalmadan ihtiyaçlarının karşılanması adına sunulan desteklerden bir tanesidir. Bakanlık tarafından, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşayan ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yardımlar yapılıyor. SED yardımı başvuruları, e devlet üzerinden yapılıyor. Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.
E Devlet kapısında söz konusu yardım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler.
BAŞVURU
SED ödemelerine başvuru yapacak vatandaşlar, e Devlet kapısı üzerinden müracaatını yapacak.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst köşesinde YENİ BAŞVURU kısmına tıklayın ve müracaatınızı internet üzerinden, e devlet kapısından yapın.