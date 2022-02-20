İhtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılıyor başvurular başladı! 2 defa verilecek müracatlar e-Devlet’e! 450 ila 1150 liralık doğal gaz desteği...

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı açıldı. 4 milyon hanenin faydalanacağı doğalgaz desteği bir çok kişiye ilaç olacak. Başvurular tamamlandıktan sonra yapılan değerlendirmenin ardından başvuruları kabul edilen hanelere yılda iki 2 kez 450 TL ile 1150 TL arasında doğalgaz parası ödenecek.