İhtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılıyor başvurular başladı! 2 defa verilecek müracatlar e-Devlet'e! 450 ila 1150 liralık doğal gaz desteği...
Başvurular alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurmuştu. Bu yıl ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteğinde başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''4 milyon hane için 2 defa ödemek suretiyle 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız." demişti. Şimdi gözler başvuru ekranında! Peki Doğal gaz desteğinden kimler yararlanabilir? Doğal gaz başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar...
Maddi durumu olmayan milyonlarca kişinin faturasına destek sağlanacak. 2022 yılında doğal gaz faturalarındaki yüksek fiyatlar vatandaşların belini bükmüştü. Bakanlık devreye girdi. Bir süredir başvuruları beklenen doğal gaz destekleri için müracatlar e-Devlet'ten yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Şubat'ta başvuruların alınmaya başlanacağını duyurmuştu. Henüz başvuru yapmayanlar, Doğal gaz desteği başvuru şartları neler? Kimler doğal gaz desteğ alabilir? Nasıl başvuru yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte destek ödemelerine ilişkin detaylı bilgiler...
E-DEVLET'TEN DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz yardımı için başvurular e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak ve karşınıza çıkan talimatları yerine getirerek doğalgaz yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.
Yukarıda veridğimiz bağlantıya tıkladığınız zaman ilk olarak açılan e-devlet sayfasına T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ise karşınıza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası çıkacaktır.