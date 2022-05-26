İçişleri Bakanlığına KPSS 60 puanla 3 bin 546 personel alımı! e-Devlet’ten başvuru yapan sınavsız işe alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

İçişleri Bakanlığına KPSS 60 puanla 3 bin 546 personel alımı yapılacak. Adaylar yazılı sınav olmadan sadece sözlü sınavla işe yerleştirilecek. İş arayanlara büyük şans! Resmi Gazete'de yayımlandı! İlana göre adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonrası sözlü sınava katılacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin bilgiler...