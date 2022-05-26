İçişleri Bakanlığına KPSS 60 puanla 3 bin 546 personel alımı! e-Devlet'ten başvuru yapan sınavsız işe alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! Toplamda 3 bin 546 kişilik boş kontenjana yapılacak alımlarda detaylar da paylaşıldı. Kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığına KPSS 60 puanla 3 bin 546 personel alımı yapılacak. Adaylar yazılı sınav olmadan sadece sözlü sınavla işe yerleştirilecek. İş arayanlara büyük şans! Resmi Gazete'de yayımlandı! İlana göre adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonrası sözlü sınava katılacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin bilgiler...
KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE FIRSAT!
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda toplamda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Buna göre kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.
Ayrıca Bakanlığın taşra teşkilatına da avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde
yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.