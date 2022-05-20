IBAN numaranıza 200 TL para yatacak: Cebinde Ziraat Bankası kartı olan emekliler! Migros, A101, Şok, Bim ve CarrefourSA'da geçerli! Yarın 23:55'te...
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri ve giderek artan enflasyon oranları sebebi ile zamlanan gıda ve market ürünleri, özellikle temel ihtiyaçlarını ve geçimini tek maaş ile karşılamaya çalışan emeklileri dara düşürdü. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm emeklilere 200 TL tutarında alışveriş indirimi tanımlayacağını açıkladı.
Ziraat Bankası kartı olan emeklilerin dikkatine: 200 TL'lik gıda ve market alışverişi indirimi tanımlanacak, hesaplarınızı kontrol edin!
Ziraat Bankası artan market ve gıda fiyatlarına karşın emekli müşterilerine destek olacağını duyurduğu market ve gıda kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Alışveriş Kampanyası!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde emekli müşterileri ve potansiyel müşterileri için geliştirmiş olduğu kampanyalara ek olarak bir kampanya daha geliştirdiğini açıkladı.
Ziraat Bankası'nın emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu gıda ve market alışverişi kampanyasına göre 500 TL tutarına ulaşan tüm harcamalara 50 TL, toplamda ise 200 TL tutarında hediye para ödülünün verileceği bilgisi kaydedildi.
Ziraat Bankası'nın Emekliye Özel Alışveriş Kampanyasının Kullanım Detayları
Ziraat Bankası'nın emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu gıda ve market alışverişi kampanyasından hem kredi kartı hem de banka kartı olma özelliği bulunan Bankkart ürünü kullanıcıları yaralanabilmektedir.