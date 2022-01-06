Hyundai ve Renault’tan 35.000 TL’ye varan cazip indirim kampanyası başladı! Hem sıfır araba fiyatları hem de taşıt kredisi faizleri çakılıyor!

Renault'tan Ocak Ayına Özel İndirim Fırsatları

Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip teklifler sunulmaya devam ediyor. Son dönemde kur artışı ve otomotiv sektöründe yaşanan krizler sonrasında artan fiyatlar, Türkiye'de kurun yeniden dengelenmeye başlaması sonrasında az da olsa beraberinde yeni indirimleri de getirdi. Ocak ayına özel Renault tarafından 35 bin TL'ye varan indirim fırsatları sağlanmaya başladı. Ayrıca Ocak ayına özel Renault tarafından 2 bin TL'ye varan takas indirimleri de uygulanacak. Sıfır km araç satın alımlarına yönelik sunulan düşük faizli taşıt finansmanları ise vatandaşların yeni yılda çok daha rahat bir şekilde otomobil sahibi olmasını sağlayacak.