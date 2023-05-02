Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor!

Gelişen teknoloji ve yenilenen ürünler sayesinde eskimiş, kullanmadığımız veya yenisini aldığımız için bir kenarda beklettiğimiz elektronik cihazlar gün geçtikçe artıyor. Bu atıkların çoğu çöpe atılıyor veya unutuluyor ancak bu cihazlar geri dönüştürülerek hem çevreye katkı sağlanabilir hem de para kazanılabilir. Bu yazımızda, e-atık geri dönüşümü ve kazanç yöntemleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.