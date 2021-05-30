Hükümet kanadından müjde! Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devletten! Herkesin yüzünü güldüren destek açıklamaları…
Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devlette... Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı veriliyor. Bakanlık tarafından sosyal dayanaklaşma ve dayanışma vakıfları tarafından verilen kira destek ödemeleri için müracaat etmek ise oldukça kolay!
Yaşanan bu zorlu günler içerisinde insanların en temel ihtiyaçlarını başında gelen barınma için biri birinden farklı destekler gelmeye devam ediyor. Evleri olmayan ve kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler.
Bir yandan da riskli olarak isimlendirilmesi yapılan binalarda yaşamlarına devam eden kişiler de kira destek ödemeleri alabilecekler. Barınma giderlerini karşılamak konusunda güçlük çeken vatandaşların barınma ihtiyaçlarını çekebilmek için yerel yönetimlerle belirli bir şekilde vakıflar tarafından karşılanması söz konusu olacaktır.