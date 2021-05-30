Hükümet kanadından müjde! Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devletten! Herkesin yüzünü güldüren destek açıklamaları…

Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devlette... Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı veriliyor. Bakanlık tarafından sosyal dayanaklaşma ve dayanışma vakıfları tarafından verilen kira destek ödemeleri için müracaat etmek ise oldukça kolay!

30.05.2021 09:24 - Son Güncelleme: 30.05.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





