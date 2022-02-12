Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz! Yüzde 0,29’dan başlayan faizler...
Otomobil sahibi olmak isteyenlere uygun finansmanlar sunulmaya başladı. BDDK'nin düzenleme sinyalini vermesinin ardından gelen ayrıcalıklı taşıt kredisi ürünleri kapsamında vatandaşların 2022 yılında artan otomobil fiyatlarında rağmen rahatça araç sahibi olması sağlanacak. Yüzde 0,29'dan başlayan faiz oranları ile anlaşmalı otomobil markaları üzerinden sıfır km araç satın alabilir veya 15 yaşına kadar ikinci el araçlarda düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile taşıt kredisi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hayallerindeki araca kavuşmak isteyenlere cazip teklifler sunan finansman seçenekleri dikkat çekiyor. İşte en uygun taşıt kredileri.
12.02.2022 10:52
- Son Güncelleme: 12.02.2022 10:52
Koçfinans Taşıt Kredisi Fırsatları
Koçfinans 0 km ve 2. el taşıt kredilerinde cazip oranlarla finansman desteği sunmaya devam ediyor. Ford, Kia, Honda ve Nissan markalarında geçerli olmak üzere en sevilen modeller için düşük faiz oranları ile kredi tahsis edilecek.
Honda Civic modellerinde geçerli 100.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0,29 faiz oranları uygulanırken, Ford otomobillerde ise %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir.