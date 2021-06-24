Hızlıca dibe doğru sürüklenecek patlaması an meselesi! Uzman isimden altın fiyatları ikazı: İlerleyen günlerde...
Yatırımcının sık sık takip ettiği altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyir herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Geçen haftalarda ardı ardına yaşanan düşüşlerle birlikte pek çok kişi kuyumculara akın etti. Ancak fiyatların tekrar yükselmesiyle çoğu kişi de bu düşüncesinden vazgeçti. Yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 492,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 494,1 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu.
Hızlıca dibe doğru sürüklenecek patlaması an meselesi! Uzman isimden altın fiyatları için dikkat çeken bir ikaz yapıldı. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor. Mayıs ayından bu yana yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında geçtiğimiz iki hafta peş peşe yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bu hafta fiyatlarda inişli çıkış bir seyir görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.