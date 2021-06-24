Hızlıca dibe doğru sürüklenecek patlaması an meselesi! Uzman isimden altın fiyatları ikazı: İlerleyen günlerde...

Yatırımcının sık sık takip ettiği altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyir herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Geçen haftalarda ardı ardına yaşanan düşüşlerle birlikte pek çok kişi kuyumculara akın etti. Ancak fiyatların tekrar yükselmesiyle çoğu kişi de bu düşüncesinden vazgeçti. Yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 492,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 494,1 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu.

24.06.2021 15:37 - Son Güncelleme: 24.06.2021 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





