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Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor!

Tek tek açıklandı! Karşılıksız olarak veriliyor. Bayanların bir çoğu özellikle de büyük şehirlerde son derece yüksek olan anaokulu fiyatları ve bakıcı parası sebebi ile çocuk sahibi olduktan sonra işe geri dönmezken devlet hem bu bayanların işe dönmesini sağlamak hem de sigortalı eğitimci bakıcıların istihdamlarını teşvik etmek emeli ile bakıcı desteği ödemeleri yapıyor. Bu bağlamda ücrete zam geldi ve en az 3.126 lira ödeniyor. Özel bakım gerektiren çocuk için ise bu destek daha da artıyor. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor.

28.06.2021 16:33 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:33
Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor!

Pandemi yarıyılında alınan ihtiyatlar kapsamında anaokuluları kapanınca, çalışan annelerin çocukları gerekli olarak konutta olmak zorunda kaldı. Bu durum da çalışan anneyi, bakıcı tespit etmeye zorladı. Konutta çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan arzında çoğalış var. Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (3.126 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.

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Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor!

Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün.

Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor!

Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.

Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor!

HER AY 3 BİN 126 LİRA ÖDEME YAPILIYOR

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (3.126 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.

Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor!

BU İLLERDE ÇOCUĞU İLE İKAMET ETME KOŞULU

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' için Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler başvurabiliyor.