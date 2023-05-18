Hisseli tapu satışında flaş gelişme: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin! O konu çok can yakar

Bu durumda, miras payının kardeşlere devredilmesi için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, her iki tarafın imzaladığı ve kardeşler arasında yapılan bu sözleşmenin geçerli bir hukuki belge olduğunu unutmamak önemlidir. Tapu devri işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.