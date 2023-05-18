Hisseli tapu satışında flaş gelişme: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin! O konu çok can yakar
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular açıklandı. Bu makalede, hisseli tapu satışının mümkün olup olmadığından, satış işlemi için gereken adımlara kadar tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Hisseli tapu devri için tapuda hazır bulunmanın yanı sıra avukata vekalet verme seçeneği de değerlendirilebilir. İşte hisseli tapu satışı hakkında bilmeniz gerekenler.
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren hisseli tapu satışı konusu, birçok kişi için karmaşık bir süreç olabilir. Ancak, hisseli tapu sahibi olan vatandaşların tapu satışı için doğru adımları takip etmesi ve gerekli önlemleri alması oldukça önemlidir. Bu makalede, hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konuları detaylı bir şekilde açıklayarak, işlem sürecini anlatmaya çalışacağız.
Hisseli tapu sahipleri, tapuda hazır bulunmalarının yanı sıra avukata vekalet verme seçeneğini de değerlendirebilirler. Böylelikle, avukatları aracılığıyla tapu devri sürecini yönetebilir ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler.
Hisseli tapu satışı için başvurulan bir diğer yol da noter onaylı sözleşmedir. Özellikle miras kalan bir evin kardeşlere devri söz konusu olduğunda, yazılı bir sözleşmenin yapılması yeterlidir.
Bu durumda, miras payının kardeşlere devredilmesi için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, her iki tarafın imzaladığı ve kardeşler arasında yapılan bu sözleşmenin geçerli bir hukuki belge olduğunu unutmamak önemlidir. Tapu devri işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.