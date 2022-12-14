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Haberler Ekonomi Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Yılbaşı yaklaşırken A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa'da hindi fiyatları ne kadar merak konusu oldu. Yılbaşında ailece program yapan vatandaşlar sofrasında hindiyi eksik etmek istemiyor. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa hindi fiyatları belli oldu mu 2022-2023? Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç TL?

14.12.2022 18:22 - Son Güncelleme: 14.12.2022 18:22
Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Hindi fiyatları belli oldu. Yılbaşına geri sayım başladı. Ocak ayı öncesi hindi yoğun talep görüyor. Yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında yer alan hindinin bu yılki bütün , yarım fiyatı merak ediliyor. Zincir marketlerde hindi var mı yok mu merak edenler de araştırmalara koyuldu. Peki Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi var mı, fiyatı belli oldu mu?

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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

HİNDİ FİYATLARI 2022-2023!

Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, "Elimizde çok fazla hindi kalmadı. Yaklaşık bin hindi yetiştirdik ve 300 civarı hindi kaldı. Yılbaşına kadar mutlaka satılır. Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz.

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor. Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" dedi.

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Kandıra ilçesinde köylerdeki kümes ve çiftliklerde yetiştirilen 'Amerikan bronzu' cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı.

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.

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