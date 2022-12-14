Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Bütün, yarım, kilo...

Hindi fiyatları belli oldu. Yılbaşına geri sayım başladı. Ocak ayı öncesi hindi yoğun talep görüyor. Yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında yer alan hindinin bu yılki bütün , yarım fiyatı merak ediliyor. Zincir marketlerde hindi var mı yok mu merak edenler de araştırmalara koyuldu. Peki Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi var mı, fiyatı belli oldu mu?