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Hiç sigortalı işte çalışmamış olsanız bile emekli olacaksınız! Güzel haber geldi! İşte emekli olma başvuru şartları ve evrakları

Hiç sigortalı işte çalışmamış olsanız bile emekli olacaksınız! Güzel haber geldi! İşte emekli olma başvuru şartları ve evrakları... Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Ev hanımları emekli olma başvuru şartları nedir? Sigortası olmayan ve 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini düzenlemesini ön gören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'na sunuldu.Söz konusu kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu 'na gönderilmesi ve daha sonra işleme alınması bekleniyor. Teklif TBMM Genel Kurulu'ndan da geçtikten sonra düzenleme hayata geçecek ve ev hanımlarına emeklilik hakkı verilecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamada , ev hanımlarına emeklilik için 3 şart aranacağı bildirildi.

04.03.2020 16:29 - Son Güncelleme: 04.03.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





