Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur'lu emekli olunur? Ayrıntılar geldi! Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter! Çalışmadan emekli olmanın formülünü haberimizde veriyoruz. Bu kapsamda yalnızca devlet tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısını eksiksiz olarak yatırmak yeterli oluyor. Bu emeklilik sistemi en çok ev kadınları amacıyla en uygun bir fırsattır. Bir vakit çalışmış lakin detaylı sebeplerden ötürü işi bırakmak mecburiyetinde kalmış vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek ve günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.