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Haberler Ekonomi Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur'lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur'lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

Maaş alan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat! Hesaplara en az 5.000 TL yatırılacak. Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 7.500 liraya kadar yükseldi. 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazananlar; yakınlarının emekli maaşını taşımasına aracılık ederek her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi oluyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar!

takvim.com.tr
15.07.2022 13:32 - Son Güncelleme: 15.07.2022 13:32
Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur’lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

Müşteri sayısını artırmak isteyen bankaların emeklilerin dikkatini çekecek promosyon tekliflerini yeniliyor. 750 liradan başlayan promosyon ödemeleri 5.000 liraya kadar çıkıyor. Yanında yapılan ek ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 7.500 lirayı bulduğu da görülüyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte tüm detaylar haberimizde!

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Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur’lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Temmuz ayı banka banka promoson miktarları:

Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur’lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur’lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur’lunun yüzünde çiçekler açacak! Telefondan mesaj atarak paranızı alın!

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

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