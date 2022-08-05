7'den 70'e herkesin hesabına 7.200 TL para yatırıldı! Ödemenizi şu anda e-Devlet üzerinden kontrol edin: TC kimliğinizle evinize en yakın PTT'den alın!
Devlet kanadından destek ödemeleri alınmaya devam ediliyor. Ekonomik anlamda zorluk çeken dar gelirli ailelere 7.200 TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aileler 1 yıl boyunca bu destekten yararlanacak. Bu ödemeden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması gerekiyor. Peki, kimler bu ödemeden faydalanabilir? İşte merak edilenler!
05.08.2022 16:15 - Son Güncelleme: 05.08.2022 16:15
Devlet vatandaşlara destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Milyonlarca haneye 1 sene boyunca 450-600 TL arası destek ödemesi yapılıyor. Dar gelirli, ihtiyaç sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyor. İşte ödemeye dair tüm merak edilenler ve yararlanma şartları haberimizde!
Aile Destek Programı'na başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor... Aileler 1 yıl nakdi destek alıyor. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...