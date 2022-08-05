7'den 70'e herkesin hesabına 7.200 TL para yatırıldı! Ödemenizi şu anda e-Devlet üzerinden kontrol edin: TC kimliğinizle evinize en yakın PTT'den alın!

Devlet vatandaşlara destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Milyonlarca haneye 1 sene boyunca 450-600 TL arası destek ödemesi yapılıyor. Dar gelirli, ihtiyaç sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyor. İşte ödemeye dair tüm merak edilenler ve yararlanma şartları haberimizde!