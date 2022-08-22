Hesaplara 7.000 TL yatacak! Duyuru bu sabah geldi! 1.500, 2.500, 3.000 TL maaş alan SGK emeklileri! 3 yıl boyunca...

Emekliye peş peşe promosyon müjdesi geldi. Milyonlarca emekli vatandaş özel ve kamu bankalarının promosyon kampanyalarından faydalanarak ek gelir elde ediyor. Bu yıl rekor kırılarak promosyon ödemelerinde tutar 8 bini aştı. 3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL ödeme alabiliyor. Bu ödeme kimi bankalarda 8 bin TL ve üzerinde de olabiliyor. İşte Akbank, Ziraat, Vakıf, TEB, İNG emekli promosyon ödemeleri...