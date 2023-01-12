Hesaplara 149.333,33 TL yatacak! Maaşa göre 1-5-10-15-20 yıllık KIDEM TAZMİNAT TABLOSU! Brüt ücret+ damga vergisi kesintisiyle... EYT'liye İKRAMİYE gibi ödeme!

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemede herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. EYT düzenlemesi yasalaştığında başvuruların e-Devlet'ten alınacağı duyuruldu. Peki EYT'liye kıdem tazminat hesabı nasıl yapılır? Kim ne kadar alacak? 14 bin lira brüt ücreti olup 10 yıl 8 ay çalışan bir kişinin tazminatı nasıl olacak? Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. İşte maaşa ve çalışma süresine göre tazminat TABLOSU ve 8 aylık- 1- 10- 15- 20 yıllık tazminat örnek hesaplama!