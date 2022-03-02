Hesaplama sil baştan! Emekli maaşlarında bomba gibi bir artış daha! GSYH verilerine göre bu yıl emeklilik dilekçesi verenler kârlı!
Yeni emeklilerinin aylıklarında geçtiğimiz 2021 yılına ait yüzde 11'lik büyümenin etkilerinin yansıması bekleniyor. Emekli aylıkları bağlanırken milli gelirdeki artışın da dikkate alınması bu yeni oranların ortaya çıkmasına neden oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre yapılan yeni hesaplamalar kapsamında söz konusu artışın yüzde 30'u emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Öte yandan 2022 yılında daha önce emekli aylığı bağlanmış kişilerin aylıklarına da yeniden fark ödemesi yapılacak. Emekli maaşlarında yeniden bir artış görülmesinin ardından birçok vatandaş ise farkın nasıl yansıyacağını ve ne derece etkili olacağını araştırmaya başladı.
TÜİK'in 2021 yılına ait GSYH verilerini açıklamasının ardından birçok yeni detayda gündeme geldi. Özellikle emekli maaşlarında da etki etmesi, GSYH'de görülen büyüme kapsamında sağlanacak. %11 olarak açıklanan verilere göre söz konusu artışın özellikle emeklilik dilekçesini bu yıl verenleri doğrudan etkilediği ifade ediliyor.
Emeklilere Bir Fark Daha Ödenecek!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz 2021 yılına ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. İlgili verilere göre Türkiye ekonomisinin geçen yıl %11'lik bir büyüme elde ettiği görüldü. Öte yandan aynı yılın son çeyreğinde ise %9,1'lik büyüme olduğu belirlendi.
TÜFE ve GSYH artışın tamamı 2000 yılı ve 2008 yılındaki kazançlar için uygulanırken, 2008 sonrasında artış hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor.
1 Ocak 2022 tarihinden sonra emeklilik dilekçesini vermiş ve aylık bağlanmış olan kişilere ise bu fark yansıtılacak. Ortaya çıkan emekli aylığı farkları daha sonra hesaplara yatırılacak.