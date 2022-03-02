Hesaplama sil baştan! Emekli maaşlarında bomba gibi bir artış daha! GSYH verilerine göre bu yıl emeklilik dilekçesi verenler kârlı!

TÜİK'in 2021 yılına ait GSYH verilerini açıklamasının ardından birçok yeni detayda gündeme geldi. Özellikle emekli maaşlarında da etki etmesi, GSYH'de görülen büyüme kapsamında sağlanacak. %11 olarak açıklanan verilere göre söz konusu artışın özellikle emeklilik dilekçesini bu yıl verenleri doğrudan etkilediği ifade ediliyor.