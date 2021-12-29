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Haberler Ekonomi Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde 2022 Ocak ayından itibaren maaşlara uygulanacak zam oranları yer alıyor. Asgari ücretin de belli olmasının ardından emekliye gelecek zam oranları merak edilmeye başladı. Konuya ilişkin yeni detayları paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise emekli maaşlarında düzenleme yapacaklarını ifade etmişti. İşte 2022 Ocak emekli maaşı zam oranları.

takvim.com.tr
29.12.2021 09:42 - Son Güncelleme: 29.12.2021 09:42
Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı dahil tüm emekli gruplarını da kapsayacak biçimde maaşlarda yeni bir düzenleme yapacaklarını açıklamıştı.

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Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Geçtiğimiz günlerde gelen açıklama sonrasında yeni detaylar belli oldu. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlarda da kademeli bir şekilde yapılacak düzenlemelerle iyileştirme yapılacağı müjdesini verdi.

Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'nin üzerinde zamla beraber emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları ise merak ediliyor. TÜİK verilerine göre son 5 ayda gerçekleşen enflasyona göre yüzde 10,48 oranı dikkat çekiyor.

Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Ancak net rakamlar aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak verilere göre, emekliler dahil olmak üzere birçok çalışan grubunda maaş ve diğer ücretlerde yapılacak artış oranları netleşecek.

Hesap uzmanları açıkladı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Emekli Maaşı Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına yapılan düzenleme haricinde ortaya çıkan son rakamlar emeklileri memnun etmeyi başardı. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10,48 oranı dikkat çekiyor.

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