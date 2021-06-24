Hesaba para ödemesi anında yatıyor! Ve belli oldu, 3 yıl ödenecek! Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak

3 YIL SÜRECEK



Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerin fiyatlarının düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamalarını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarımsal ürün ticareti ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesini amaçlayan Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsıyor.

