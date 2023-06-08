Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Türkiye genelinde her bireyin en az iki cep telefonuna sahip olduğu ve ülke genelinde 72 milyon mobil ve 90 milyon telekomünikasyon cihazının bulunduğu verilerle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sona eren teknolojik cihazlar artık birer servetin altında yatıyor.