Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!
Teknoloji sürekli olarak ilerlerken, birçok insanın daha önce heyecanla satın aldığı cihazlar eskimekte ve kullanılamaz hale gelmektedir. Ancak, bu eski cihazlar değerli parçalar içermektedir ve bu parçalar, üst modele geçiş yapmak isteyenler için kullanılabilir. Eski cihazların arızalanması durumunda bile, içerisindeki parçalar genellikle hâlâ işlevsel olabilir. Örneğin, bir akıllı telefonda kullanılan ekran, batarya, kamera veya diğer bileşenler, aynı markanın yeni modeline uyumlu olabilir ve daha uygun maliyetli bir şekilde yükseltme yapmak isteyenler için faydalı olabilir.
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, evlerimizde kullanmadığımız eski cihazlar birer hazine haline gelebilir. Akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler gibi yeni çıkan cihazlar kısa sürede işlevselliğini kaybedebilir ve değiştirilme ihtiyacı doğurabilir. Cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve diğer elektronik cihazların içerisinde paladyum altın kullanımı oldukça yaygındır. Elektrik kasanlarının içerisindeki iletkenliği arttırmak amacıyla paladyum altın kullanılmaktadır.
Türkiye genelinde her bireyin en az iki cep telefonuna sahip olduğu ve ülke genelinde 72 milyon mobil ve 90 milyon telekomünikasyon cihazının bulunduğu verilerle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sona eren teknolojik cihazlar artık birer servetin altında yatıyor.
Türkiye'deki Cep Telefonu Kullanımı
Resmi verilere göre, Türkiye'de her yıl kişi başına ortalama 8 kg elektronik atık üretilmektedir. Ne yazık ki, bu atıkların büyük bir bölümü çöpe gitmektedir.
Ancak, çöpe giden cihazların içerisinde değerli parçaların bulunduğu ve günümüzdeki enflasyon, döviz kuru ve çip krizi gibi etkenlerle birlikte elektronik cihazların değerinin her geçen gün arttığı bilinmektedir.