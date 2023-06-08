Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Teknoloji sürekli olarak ilerlerken, birçok insanın daha önce heyecanla satın aldığı cihazlar eskimekte ve kullanılamaz hale gelmektedir. Ancak, bu eski cihazlar değerli parçalar içermektedir ve bu parçalar, üst modele geçiş yapmak isteyenler için kullanılabilir. Eski cihazların arızalanması durumunda bile, içerisindeki parçalar genellikle hâlâ işlevsel olabilir. Örneğin, bir akıllı telefonda kullanılan ekran, batarya, kamera veya diğer bileşenler, aynı markanın yeni modeline uyumlu olabilir ve daha uygun maliyetli bir şekilde yükseltme yapmak isteyenler için faydalı olabilir.

08.06.2023 10:40 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:40
Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, evlerimizde kullanmadığımız eski cihazlar birer hazine haline gelebilir. Akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler gibi yeni çıkan cihazlar kısa sürede işlevselliğini kaybedebilir ve değiştirilme ihtiyacı doğurabilir. Cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve diğer elektronik cihazların içerisinde paladyum altın kullanımı oldukça yaygındır. Elektrik kasanlarının içerisindeki iletkenliği arttırmak amacıyla paladyum altın kullanılmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Türkiye genelinde her bireyin en az iki cep telefonuna sahip olduğu ve ülke genelinde 72 milyon mobil ve 90 milyon telekomünikasyon cihazının bulunduğu verilerle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sona eren teknolojik cihazlar artık birer servetin altında yatıyor.

Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Türkiye'deki Cep Telefonu Kullanımı

Resmi verilere göre, Türkiye'de her yıl kişi başına ortalama 8 kg elektronik atık üretilmektedir. Ne yazık ki, bu atıkların büyük bir bölümü çöpe gitmektedir.

Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Ancak, çöpe giden cihazların içerisinde değerli parçaların bulunduğu ve günümüzdeki enflasyon, döviz kuru ve çip krizi gibi etkenlerle birlikte elektronik cihazların değerinin her geçen gün arttığı bilinmektedir.

Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde altın var! Sakın çöpe atmayın!

Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 8 kg elektronik atık üretilmektedir ve bu atıkların büyük bir kısmı çöpe gitmektedir. Oysaki çöpe atılan cihazların içerisinde küçük bir servet yattığı bilinmektedir.

SON DAKİKA