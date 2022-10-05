Herkes bir anda EYT’li olmayacak! Tek solukta yaşa takılmadan 2 yıl erken emeklilik! EYT’de 760 gün eksiliyor! 5000, 7000, 8000, 9000 primle 45-47-54 yaşında erken emeklilik LEVHASI!

Emeklilikte 1 gün bile büyük önem arz ediyor. Bazı durumlarda 1 günlük prim bir yılı dahi kurtarabiliyor. Öte taraftan erken yaşlarda emekli olma olanağı da bulunuyor. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Sadece bazı ender durumlar da mevcut. İşte erken emeklilik yolları...