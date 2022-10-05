Herkes bir anda EYT'li olmayacak! Tek solukta yaşa takılmadan 2 yıl erken emeklilik! EYT'de 760 gün eksiliyor! 5000, 7000, 8000, 9000 primle 45-47-54 yaşında erken emeklilik LEVHASI!
Milyonlarca kişi aktif çalışma hayatının peşinden emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli bulunduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi noksan olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma kanalıyla nasıl emekli olunuyor? İşte detaylar...
Emeklilikte 1 gün bile büyük önem arz ediyor. Bazı durumlarda 1 günlük prim bir yılı dahi kurtarabiliyor. Öte taraftan erken yaşlarda emekli olma olanağı da bulunuyor. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Sadece bazı ender durumlar da mevcut. İşte erken emeklilik yolları...
Bu şartlar arasında sigorta giriş tarihi, prim ve yaş şartı yer alıyor. Tüm şartları tamamlayanların maaşı ise belirtilen tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanıyor. Bazı durumlarda kişiye erken emekli olma şansı da veriliyor.
SGK üzerinden sigortalı olan vatandaşlar erken emeklilik koşulları hakkında detayları bilmek istiyor.