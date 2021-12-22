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Haberler Ekonomi Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!

Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!

TCMB faiz indirimlerinin ardından gelen kampanyalar kredi faizlerinin de düşmesine neden oldu. Özellikle Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın öncülüğünde yapılan faiz güncellemeleri sonrasında vatandaşlar birçok ihtiyacı için uygun finansman seçeneklerinden yararlanabiliyorlar. ING Bank, Akbank, Yapı Kredi ve daha birçok özel banka tarafından da konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde avantajlı fırsatlar sunuluyor. İşte en uygun kredi kampanyaları.

takvim.com.tr
22.12.2021 09:51 - Son Güncelleme: 22.12.2021 09:51
Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!
Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Kredi Faiz Oranları Ne kadar Oldu?
Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası tarafından konut kredileri başta olmak üzere birçok kredi paketinde faiz oranları güncellenmeye devam ediyor.
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Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!

Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle sunulan krediler arasında, %1,20'den başlayan faiz oranlarına sahip konut kredileri başı çekiyor. Bunun yanı sıra taşıt ve ihtiyaç kredilerinde de benzer avantajlı oranlar görülmeye devam ediyor.

Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!

Kamu bankalarının güncel kredi faiz oranları:

• Ziraat Bankası Konut Kredisi: %1,20 – 29

• Halkbank İhtiyaç Kredisi: %1,69

• Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi: %1,50

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!

Akbank İhtiyaç ve Konut Kredisi Faiz Oranları

Akbank'ın 5 bin liraya kadar %0 faiz oranları ile sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına çözüm bulması sağlanıyor.

Herkes altın ve dolara odaklanırken! Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları!

Daha yüksek miktarda ihtiyaç kredisi talepleri için Akbank'a başvuracaklar ise cazip faiz ve ödeme koşullarından yararlanabilecekler. attı

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