Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! Altın alan ve satan dikkat! O tarihe dikkat çekildi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

Altın fiyatları için yoğun veri ve ekonomi gündeminin beklediğini söyleyen İslam Memiş, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Fitch'in Türkiye için kredi notu değerlendirmesinin de analistlerin takibinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD enflasyon rakamları ve ECB faiz kararının da küresel piyasalar için oldukça önemli olduğunu belirtti.