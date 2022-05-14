Her zaman güvenli limandı! Altın fiyatları ters köşe yaptı! Alım satım sona erdi! Altın o tarihte 1000 TL’yi aşacak! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Altın alım fırsatlarının Nisan ayı itibariyle bittiğini ifade eden Memiş, başka aylarda yeni zirvelerle karşılaşacağını söyledi. Temmuz ayına bir kez daha ilgi çekerek, Mayıs ve Haziran aylarında gram altın 960 TL, Temmuz ayında ise 1000 TL'nin üstüne çıkacağı yorumunda bulundu.