Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın!

Primlerin kusursuz ödenmesi en önemli şart olarak ortaya çıkmaktadır. Konuyla alakalı araştırma yaparken e-devlet sitesi üzerinden kaç yaşında emekli olacağınızı sorgulayabilirsiniz. Hem de burada emekli olduktan sona her ay ne kadar maaş alabileceğinizi de görebilirsiniz.