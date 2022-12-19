Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın!
Emekli olacaklar ya da emekli olmayı heyecanla bekleyen vatandaşlar bağlamında yapılacak açıklamalar büyük önem arz ediyor. Zira çalışma yaşamının noktalanabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekir. Yaş bu noktada olabildiğince belirleyici olsa da birtakım şartları yerine getirenler erken emekli olabilirler. Pek çok insan en erken kaç yaşında emekli olabileceğini araştırmakta.
19.12.2022 13:03 - Son Güncelleme: 19.12.2022 13:03