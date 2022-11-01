Her şey indirimde! Fiyatı 19,99 TL’ye düştü! A101 Karavan, tekne, otomobil... A101’de bu hafta neler var? 2022 YENİ aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!

A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Geçtiğimiz hafta tekne satan zincir marketleri bu kez de karavan satıyor. Öte yandan elektrikli araç satacağı da iddia ediliyor. Ancak net bir bilgi bulunmuyor. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğuna baktığımızda teknolojik aletlerin indirime girdiği görülüyor. Çeyiz alışverişi yapmak isteyen çiftler bu hafta telefon, ütü, plazma, çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, saç kesme makinesi, hava temizleyici, süpürge makinesi ve daha bir çok üründe indirimle karşılaşacak. Özellikle karavan için aktüel ürünlerini araştıranlara hemen belirtelim ki karavanın fiyatı 89.999,00 TL! İşte 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!