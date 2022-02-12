Her şey darmaduman! Altın fiyatları şaşkına çevirdi! Böylesi ilk kez yaşanıyor! O tarih önemli! 15, 20, 150 ve 200 gram altın ve...

Altının ons fiyatı dün kritik veri ardından ilk reaksiyon olarak 1821 dolar oranına kadar gerilerken ardından 1841 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftanın son prosedür gününde de düşüş eğilimli hareket ederken; gün içinde en yüksek 1828 doları, en düşük ise 1821 doları gördü. Kıymetli maden saat 13:01 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 1826 dolardan işlem gördü.