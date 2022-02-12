Her şey darmaduman! Altın fiyatları şaşkına çevirdi! Böylesi ilk kez yaşanıyor! O tarih önemli! 15, 20, 150 ve 200 gram altın ve...
15 gram 20, 150 ve 200 22 ayar bilezik ve gram altın fiytatları vaatndaşların gündemindeki yerini koruyor. Bu anlamda altın fiyatlarıyla ilgili büyük bir hareketlilik dikkat çekiyor. Dün belirtiler ve beklentilerin üstünde gelerek 40 senenin en yüksek civarını yenileyen ABD Ocak ayı enflasyonu ardından piyasalar hareketlendi. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, ons altın fiyatı sert dalgalandı; ABD 10 senelik tahvil faizleri ise 2019 senenindan bu yana ilk defa yüzde 2 düzeyinin üstüne çıktı. Beklentilerin üstünde gelen enflasyon rakamları sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısından 0,50 baz puan faiz artırım beklentisi yükseldi. Fed'in agresif bir sıkılaşmaya gitmesi ons altın fiyatları yönünden negatif oldu.
Altının ons fiyatı dün kritik veri ardından ilk reaksiyon olarak 1821 dolar oranına kadar gerilerken ardından 1841 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftanın son prosedür gününde de düşüş eğilimli hareket ederken; gün içinde en yüksek 1828 doları, en düşük ise 1821 doları gördü. Kıymetli maden saat 13:01 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 1826 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTIN DARMADUMAN OLDU
Gram altının fiyatı, güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 796,25 lira civarını, en düşük ise 789,11 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:07 itibarıyla yüzde 0.51 oranında düşüşle 789,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 348 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI VE FED
Dünkü ABD TÜFE verisi ardından ons altında oynaklık hızlandı. Veri evveli 1830 dolar üstünde seyreden ons altın, veri ardından süratlice 1820 dolar oranına doğru düşüş kaydetti. Ardından gelen reaksiyon alımlarıyla tekrardan 1840 dolar bölgesine artmasına rağmen bu sabah 1820-1828 dolar aralığında prosedür görüyor.
Son 40 senenin zirvesinde belirtiler ABD Ocak ayı enflasyonu ardından piyasalarda Fed beklentileri güçlendi. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında daha çok faiz artışına gidebilme olsılığı döneme girince, ABD 10 senelik tahvil faizi en son 2019 senesinde gördüğü yüzde 2,00 oranına ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Ons altın gene de temkinli. Fed beklentilerinin güçlendiği bu ortamda ons altında ivme kaybı sınırlı kaldı.