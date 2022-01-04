Her şey altüst oldu! Altın fiyatlarının şirazesi kaydı! Altın alıp, satmak için o tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamıştı. Şuan ise stabil vaziyette devam ediyor. Altın fiyatları yatırımcıların 2022'deki ekonomik görünüme odaklanmasıyla yeni seneye son 6 haftanın en yüksek seviyesinde girdi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükselişle 800 TL'ye yakın bir civarda bulunuyor. Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın devresi maddi teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021'i son 6 senedeki en kötü performanslarından birisi ile kapattı. En son 2015'te senesi yüzde 10 seviyesinde düşüşle kapatan kıymetli metal, yatırımcısına 2021'de yüzde 3,64 kaybettirdi. İşte 14-18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni seneye 6 haftanın en yüksek civarında girerken, yatırım bankalarının kıymetli metalin 2022'de nasıl performans göstereceğine yönelik düşünce ayrılıkları devam ediyor. Altının 2022'de nasıl performans göstereceğine dair görüş ayrılıkları ise sürüyor. Evy Hambro analistleri reel faizler, doların performansı ve güvenilir varlıklara talebin yükselmesi ile altın fiyatlarının tırmanmasını bekliyor. JP Morgan ise küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle altının daha da baskılanacağını düşünüyor.
Gram altın fiyatı
Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL seviyesinde kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi sabah saatlerinde 787 TL seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir konumunu yükselişe bırakmaya başladı. Ons Altın 6 haftanın en yüksek seviyelerinde prosedür görmeye başladı. Fed'in faiz artırım hamlesinin yaklaşması, küresel enflasyon sorunu, koronavirüsün Omicron varyantının rekorlara niçin olmasını umursamayan altın fiyatları süratli yükselişte.
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GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR
Gram Altın fiyatları da ons altındaki güçlenmeyle yükseliş yaşıyor.
1850 DİRENCİ AŞILACAK MI?
Ikon Menkul, altın fiyatları amacıyla analizde bulundu. İşte o değerlendirme:
Ons altın yeni seneye sakin başladı ve Asya seansında stabil bir şekilde hareket etti. Geçtiğimiz Cuma 1832 direncine çok yaklaşan sarı metal, bu gece Asya seansında bu direnci geçemeyerek hafif bir şekilde geriliyor. Bu direncin aşılması, bizi 1850 direncine götürebilir. Bu bölgeden downtrend çizgisinin geçmesi yönünden da 1800 direnci mühim olacaktır.