Her şey altüst oldu! Altın fiyatlarının şirazesi kaydı! Altın alıp, satmak için o tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR

Gram Altın fiyatları da ons altındaki güçlenmeyle yükseliş yaşıyor.

1850 DİRENCİ AŞILACAK MI?

Ikon Menkul, altın fiyatları amacıyla analizde bulundu. İşte o değerlendirme:

Ons altın yeni seneye sakin başladı ve Asya seansında stabil bir şekilde hareket etti. Geçtiğimiz Cuma 1832 direncine çok yaklaşan sarı metal, bu gece Asya seansında bu direnci geçemeyerek hafif bir şekilde geriliyor. Bu direncin aşılması, bizi 1850 direncine götürebilir. Bu bölgeden downtrend çizgisinin geçmesi yönünden da 1800 direnci mühim olacaktır.