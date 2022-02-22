Her şey altüst oldu! Altın fiyatları kalp krizi sebebi! Alınmalı mı, satılmalı mı? Tarih verildi! 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Küresel piyasaların en mühim gündem maddelerinden biri elbette ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeninde yaşanan gerginlik… Haber akışlarına ilk reaksiyon veren yatırım araçlarından biri de, yatırımcıların güvenilir limanı 'altın'… Altının ons fiyatı haftanın ilk prosedür gününde, yaşanan jeopolitik gerginliğin etkisiyle 1908 dolar oranına kadar tırmanırken; böylece 3 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, yatırım araçlarının seyrine bakıldığında küresel piyasalarda 'savaş fiyatlaması' olmadığı, fakat bir gerginliğin bulunduğu görüşünde birleşirken; genel beklenti ise, kritik bölümde bir sıcak savaşın olma olasılıkinin düşük bulunduğu yönünde... Düşük olasılık de olsa, sıcak savaşın çıkması durumunda piyasalarda bütün dengelerin değişmesi beklenebilir.