Her şey altüst oldu! Altın fiyatları kalp krizi sebebi! Alınmalı mı, satılmalı mı? Tarih verildi! 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...
Tarih verildi! 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın fiyatları için detaylar geldi. ABD-Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimde diplomasinin öne çıkması havayı biraz yumuşatırken; piyasaların gözü sıcak bölümde… Bu bölümde anlaşmanın sağlanması durumunda altın fiyatlarında sert gerileme yaşanması beklenirken; sıcak harp çıkması durumunda ise piyasalarda bütün dengeler değişebilir. Ons altın fiyatı gün içinde 1908 dolar oranına kadar yükselerek 8 ayın en yüksek civarını yenilerken; gün içinde en düşük ise, 1887 doları gördü. Altının ons fiyatı saat 12:44 itibarıyla yüzde 0,11 oranında düşüşle 1894 dolar civarında bulunuyor.
Küresel piyasaların en mühim gündem maddelerinden biri elbette ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeninde yaşanan gerginlik… Haber akışlarına ilk reaksiyon veren yatırım araçlarından biri de, yatırımcıların güvenilir limanı 'altın'… Altının ons fiyatı haftanın ilk prosedür gününde, yaşanan jeopolitik gerginliğin etkisiyle 1908 dolar oranına kadar tırmanırken; böylece 3 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, yatırım araçlarının seyrine bakıldığında küresel piyasalarda 'savaş fiyatlaması' olmadığı, fakat bir gerginliğin bulunduğu görüşünde birleşirken; genel beklenti ise, kritik bölümde bir sıcak savaşın olma olasılıkinin düşük bulunduğu yönünde... Düşük olasılık de olsa, sıcak savaşın çıkması durumunda piyasalarda bütün dengelerin değişmesi beklenebilir.
FED TOPLANTISI GELİYOR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para siyasetini belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı yaklaşıyor. 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantıdan faiz artırım kararı çıkmasına net gözüyle bakılırken; piyasaların, 40 senenin zirvesini yenileyen ABD Ocak ayı enflasyon verisi ardından faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. 2022 senesi içerisinde Fed'den gelecek faiz artırım adedinin 7 olabileceği konuşulurken; Fed'in faiz artırımlarına başlamasının ardından da 8,8 trilyon dolar bilançosunda küçültmeye başlaması beklentiler dahilindeki konumunu koruyor.
ONS ALTIN
Ons altın fiyatı gün içinde 1908 dolar oranına kadar yükselerek 8 ayın en yüksek civarını yenilerken; gün içinde en düşük ise, 1887 doları gördü. Ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanan gram altın, 840 liranın üzerini görerek 2 ayın zirvesini yeniledi. Altının gram fiyatı; gün içinde en düşük 825,14 lira civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında düşüşle 830,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1363 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 608 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞLER OLABİLİR
Piyasalarda son haftalarda ana gündem Ukrayna gelişmeleri. Konuya yönelik son zamanlarda bir pozitif bir negatif açıklama gelir iken bu hal piyasalarda dalgalanma yaratıyor. Son ilerlemelere baktığımızda Putin ve Biden'in bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.
Rusya-Ukrayna gerginliği 2014'ten bu yana devam eden bir olay. Muhtemelen istikbal senelerde da devre devre piyasaların ana gündemi olacaktır. Ancak en azından ateşkes kararı çıkarsa bir süreliğine piyasalar soluk alacaktır. Ons altın bu tehlikeler sonucunda 1900 dolar üzerini gördü; sonrasında bir oran geri çekildi. Ateşkes sağlanırsa sert düşüşler görebiliriz. Aksi halde yükselişler kademeli şekilde sürecektir.