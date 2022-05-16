Her sene '60+90+180' gün kazanın! Erken emeklilikte yaşı beklemeden 1800 ve 3600 gün detayı! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Yasalarımıza göre bazı mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor. Peki bu nasıl hesaplanıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin belirlenen 45 meslekten birinde yer alıyorsanız SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Hangi meslekler erken emekli ediyor? İşte cevabı...