Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!
10 bin TL deprem yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda arama motorlarında, "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu aratılıyor. AFAD yaptığı açıklamada 10 bin TL deprem yardımı için başvuruya ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Peki, Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? İşte detaylar...
16.02.2023 10:10 - Son Güncelleme: 16.02.2023 10:10
AFAD tarafından 10 bin TL yardım ödemeleri hakkında açıklama geldi. Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketi sonrası devlet yaraları sarmak için seferber olurken, depremzedelere ilk anda 10.000 TL yardım ödemesi yapılmaya başlanıyor. Peki, Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? İşte detaylar...