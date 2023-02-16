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Haberler Ekonomi Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

10 bin TL deprem yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda arama motorlarında, "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu aratılıyor. AFAD yaptığı açıklamada 10 bin TL deprem yardımı için başvuruya ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Peki, Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.02.2023 10:10 - Son Güncelleme: 16.02.2023 10:10
Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

AFAD tarafından 10 bin TL yardım ödemeleri hakkında açıklama geldi. Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketi sonrası devlet yaraları sarmak için seferber olurken, depremzedelere ilk anda 10.000 TL yardım ödemesi yapılmaya başlanıyor. Peki, Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? İşte detaylar...

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Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı.

Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor.

Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!

Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

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