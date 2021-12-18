Her bir vatandaşa 135 TL’den 24.074 TL’ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT’den çekebilir!

PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER

YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.