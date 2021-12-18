Her bir vatandaşa 135 TL'den 24.074 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir!
Devletin vatandaşa sunduğu pek çok yardım ve destek ödemesi var. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Başvuru yapan vatandaşın başvurusunun onaylanması halinde ödemeler anında PTT ya da banka şubelerinden direkt yapılmaktadır. Yardım ve destek ödemeleri hakkındaki tüm bilgileri haberimizde anlattık.
Her bir vatandaşa 135 TL'den 24.074 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir. Devlet tarafından vatandaşa sunulan yardım ve destek ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme yapılmaktadır. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanacak. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanmaktadır.
PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER
YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI
Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.