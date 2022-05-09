📢Her ay 2 bin 345 TL ödeme yapılıyor! 🔊3 şart ön plana çıkıyor, şartları taşıyanlar başvuru yapmayı unutmasın!📌Rapor alırken dikkat...

Emekli olamayan dar gelirli vatandaşlardan yaşlı, hasta, bakıma muhtaç olan kişilere bakan yakınlarına devlet tarafından destekler veriliyor. Karşılıksız olarak ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu bilmek istiyor. 3 şart ön plana çıkıyor, şartları taşıyanlar başvuru yapmayı unutmasın. Düzenli bir şekilde her ay olarak 2 bin 345 ödeme yapılıyor. Bir de rapor konusu var ve rapor alırken dikkat edilmesi gerekenler, diğer tüm detaylar haberimizde yer alıyor.