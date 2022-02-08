Hepsi yarı fiyatına satılacak! Yenilenmiş sıfır araç devrimi: Aynı arabayı fabrikadan daha ucuza alabileceksiniz! Sistem nasıl işleyecek?
Otomobil piyasasında her geçen gün yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dünya genelinde sıfır otomobilde çip krizi sorunu yaşanıyor. Birçok ülkede stok sıkıntısı bulunuyor. Bunun önüne geçmek için otomobil pazarında yeniliklere gidilecek. Alınan bilgilere göre, artık fabrikalarda yenilenmiş otomobil satışına başlanacak. Fiyatlar daha makul olacak ve neredeyse sıfır araç fiyatlarının yarısı kadar satış yapılacak. Peki, bu sistem nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler...
Ülkemizde ve tüm dünyada satılan sıfır otomobillerin fiyatı çip krizi nedeniyle yükselmiş durumda. Satışların düştüğünün farkında olan markalar, bazı düşük pazarlarda satışa çıkardıkları ucuz otomobillerini Türkiye'ye getirmek için çalışıyor. Öte yandan çip krizinin önüne geçmek için farklı yollar konuşuluyor. Alınan bilgilere göre, artık fabrikalarda yenilenmiş otomobil satışına başlanacak. Fiyatlar sıfır araç fiyatlarının yarısı kadar olacak deniliyor. İşte konu hakkında detaylar...
Otomobil fiyatları arttıkça arttı, ilk nedeni salgındı ama çip krizi fiyat artışını körükledi. Otomobil üretilemeyince dünya araç piyasası karıştı.
Son aylara damgasını vuran çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye ve üretim bantlarını teker teker durdurmaya başladı. Çip ithal eden tüm ülkeler için alarm zilleri çaldı. Şimdi tartışılan konu, çip krizi ne zaman sona erer. Bazı şirketler, artan talebi karşılamak için yeni yatırımlar planlıyor. Sıkıntının bu yılın sonuna kadar çözülüp çözülmeyeceği tartışma konusu.
Çip krizi nedeniyle, elektronik devleriyle otomotiv devleri arasında gerilim yükselebilir. Ve hatta ülkeler arasında gerilim artabilir.
Otomotiv sektöründe lider ülkeler ya da Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için yaşanan çip krizi kritik. Çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmaktan çıkarken hem karmaşık üretim yapısı hem de ham maddesinden başlayarak üretiminin zaman alıyor.