Hepsi yarı fiyatına satılacak! Yenilenmiş sıfır araç devrimi: Aynı arabayı fabrikadan daha ucuza alabileceksiniz! Sistem nasıl işleyecek?

Otomotiv sektöründe lider ülkeler ya da Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için yaşanan çip krizi kritik. Çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmaktan çıkarken hem karmaşık üretim yapısı hem de ham maddesinden başlayarak üretiminin zaman alıyor.