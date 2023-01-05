Hemen toplu para ödemesi yapılıyor! Az evvel açıklandı! O belgeyle başvurmak yeter! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları
Son günlerin en fazla üstünde durulan konuları arasında yer alan toplu para ödemesi için detaylar geldi. Bu anlamda program kapsamında, emeklilik koşullarını karşılamasına karşın prim eksikliği sebebiyle emekli olamayanlara fırsat sunulacak. Başvuru bağlamında lüzumlu koşulları taşıyan herkesin toplu prim ödemesi uygulamasından faydalanması olası olabilir.
05.01.2023 12:14 - Son Güncelleme: 05.01.2023 12:16
SGK emekli olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş bağlamında çoğu değişik alternatif sunmaya devam etmekte. Toplu prim ödemesi programı yardımıyla prim gün adedi emeklilik bağlamında eksik kalan kişilerin müracaatlarını yaparak emeklilik hakkı elde etmesi sağlanacak.
SGK başlatılan başlatılan çoğu program yardımıyla emekli olmak isteyen kişilerin rahatlıkla emekli olması sağlanacak.
SGK prim ödemesi fırsatından faydalanmak bağlamında kişilerin sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olması ya da sigorta ödemelerinin 30 günü geçmemiş olması koşulu aranmaktadır.