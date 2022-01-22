Hemen teslim! 300 ay, 240 ay, 180 ay, 120 ay seçenekleri! 100.000 TL, 200.000 ve 300.000 TL anında hesaba yatıyor!
Konut sahibi olmak isteyenler bu bankalara adeta akın ediyor. 300 aya varan vade seçenekleri, düşük faiz oranları ve peşinatsız kredi fırsatı ile kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere en uygun konut kredileri verilmeye devam ediyor. Mortgage kapsamında birçok avantajlı konut kredisi türünden yararlanarak vatandaşların uzun vade seçenekleri ve düşük faizlerle aylık taksit miktarını düşürmesi sağlanıyor. Bu sayede tıpkı kira öder gibi aylık düşük taksitlerle ev satın alabiliyorlar. İşte bankaların en uygun konut kredisi kampanyaları Aylık 1.642 TL taksitlerle ev sahibi olma müjdesi! Biraz önce belli oldu! Ziraat Bankası ve Halkbank düğmeye bastı yıktı geçti Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle! Şimdi al Nisan'da öde! Sahaya indiler! 1 milyon TL alabilirsiniz! Katılım Bankaları Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım dengeleri sarstı! Ziraat Bankası çılgın kampanyayı başlattı! Az evvel belli oldu! Emeklilere ev müjdesi 100.000 TL 120 ay vadeyle...
Sabit faizli ve en uygun ödeme planı ile kullandırılacak kredi kapsamında 120 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. 100 bin TL için aylık en düşük 2.221 TL taksitlerle vatandaşların rahatça ev sahibi olması sağlanacak. Kişiye özel oluşturulacak ödeme planı bütçelerine göre uygun bir taksit belirleme avantajından yararlanabilecekler.
Garanti BBVA %100 Mortgage Peşinatsız Konut Kredisi
Garanti BBVA %100 Mortgage konut kredisi, sahip oldukları eve ek olarak yeni bir ev daha satın almak isteyenler için peşinat derdini ortadan kaldırıyor. Yeni satın alınmak istenen evin ekspertiz değerinin %100'üne kadar kredi tahsis edilmektedir.
240 aya varan vade seçenekleriyle kullandırılan kredi, diğer mortgage ürün özelliklerinden de vatandaşların yararlanmasını sağlayan özellikleri ile dikkat çekmektedir.
Özel faiz oranları ile en uygun konut kredisi fırsatından yararlanarak, hiç peşinat ödemeden ev sahibi olmak isteyenlere Garanti BBVA'dan cazip teklifler sunuluyor.