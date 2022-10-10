Hemen şu an kontrol edin! Cüzdanınızda 50 TL’niz aslında bir servet! Tam tamına 75 bin TL değer biçiliyor! Bakmayan bin pişman: Eğer sağ üst kısımda...

Bakmayan bin kere pişman! Yıllarca cebimizde taşıdık bu detayı kimse fark etmedi! 75 bin liraya satışa çıkardı. Son aylarda haber sitelerinde hatalı basım olan banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu banknotları saklayan ya da fark edip cebinde bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 300 bin liraya satışa sunuyor. Siz de o detayı fark edersiniz servet sahibi olabilirsiniz...