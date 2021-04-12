Hemen nakit ihtiyacı varsa... Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL...

Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Bu kredi, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.

12.04.2021 15:45 - Son Güncelleme: 12.04.2021 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





