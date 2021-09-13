Hemen hesaplara yatıyor! Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank ise anında 1.000 TL veriyor! Almak için...
Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank'tan ise hemen 1.000 TL alabilirsiniz. Emekliler bankalar amacıyla son derece mühim müşteri kategorisini oluşturuyor. Emekli müşteri havuzunu doldurmak isteyen bankalar detaylı kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Emekliler de bankalar arasındaki bu rekabeti fırsata dönüştürerek kendileri amacıyla en ideal kampanyaları değerlendirmeye devam ediyorlar.
Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank'tan ise hemen 1.000 TL alabilirsiniz. Son birkaç senedir bankalar emeklilere banka promosyon ödemesi yapıyorlar. Bu ödemeler emeklilerin 3 sene süresince kendi bankalarından emekli maaşı almaları karşılığında veriliyor. Bankalar arasındaki rekabet arttıkça banka promosyon ödemeleri de yükseliyor. Her bankanın çalışma prensiplerine bağlı olarak banka promosyon ödemeleri farklılık gösteriyor. Promosyon ödemesinden, gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.
Akbank 1.750 veriyor!
Akbank resmi internet sitesinden kampanyanın detaylarını, "SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşınızı 5 Mayıs 2021 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 sene süresince maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 1.750 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz" diyerek duyurdu.
Kampanyanın Detayları;
SGK emekli maaşını Bankamızdan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı bütün müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
SGK emeklilerimiz, maaş tarihinden 2 gün evveli ile maaş ödeme günü arasında sahip olunan artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabilecek, maaş günü ardından Bankamızca geçerli güncel faiz oranları uygulanacaktır. Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit Banka doğrultusundan belirlenmektedir.
Maaş gününden önceki 2 gün içersinde emekli maaşını Bankamıza taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tariflenen müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir ileri aydan itibaren yararlanabilir. Aynı hesaba aniden çok maaş yatması halinde kampanya alakalı ay içersinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi amacıyla geçerli olur.