Hemen hesaplara yatıyor! Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank ise anında 1.000 TL veriyor! Almak için...

Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank'tan ise hemen 1.000 TL alabilirsiniz. Son birkaç senedir bankalar emeklilere banka promosyon ödemesi yapıyorlar. Bu ödemeler emeklilerin 3 sene süresince kendi bankalarından emekli maaşı almaları karşılığında veriliyor. Bankalar arasındaki rekabet arttıkça banka promosyon ödemeleri de yükseliyor. Her bankanın çalışma prensiplerine bağlı olarak banka promosyon ödemeleri farklılık gösteriyor. Promosyon ödemesinden, gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.