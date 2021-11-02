Hemen hesaplara geçecek! PTT'den bir seferliğine çekilebilir! Binlerce aileye 300'den 600 TL'ye kadar yatırılacak! Aranan tek şart...
Devletin ailelere yaptığı ödemelerden bir tanesi de doğum yardımıdır. Vatandaşa doğum yardımı ödemeleri kapsamda 300, 400 ve 600 TL destek sağlanıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler başvuruları da sürüyor.
Hemen hesaplara geçecek! PTT'den bir seferliğine çekilebilir! Binlerce aileye 300'den 600 TL'ye kadar yatırılacak! Aranan tek şart... Doğum yardımı kapsamında bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL para ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. İşte bilinmesi gerekenler...
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.