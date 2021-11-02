Hemen hesaplara geçecek! PTT'den bir seferliğine çekilebilir! Binlerce aileye 300'den 600 TL'ye kadar yatırılacak! Aranan tek şart... Doğum yardımı kapsamında bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL para ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. İşte bilinmesi gerekenler...