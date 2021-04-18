Hemen harekete geçin! İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Eğer 18 ve 55 yaşındaysanız...

İstihdam yardımı adı altında verilecek ödemenin başvuru şartlar ise belli oldu. Bunun yanında ödemelerden faydalanmak için Aile Bakanlığı'na bağlı SYDV'ler aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmış olması gerekiyor. Devlet tarafından sağlanan ilk destek olan işe yönlendirme parası; 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük vatandaşlara sağlanır. İş başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvuruya gitmeden önceki hazırlıkları adına sağlanır. İşe yönlendirme parası yol ücreti, traş ücreti gibi giderler için sağlanır. Bu destek ödemesi 40 TL ile 100 TL arasında sağlanır. Ödemeler bir yıl içerisinde en fazla 3 defa alınır.